Сеул сохранил верхний предел цен на топливо из-за напряженности на Ближнем Востоке

Правительство Южной Кореи в пятый раз подряд сохранило без изменений верхний предел цен на топливо на фоне высоких международных цен на нефть и сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом говорится в сообщении министерства торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи.

Максимальные цены, по которым местные нефтеперерабатывающие заводы могут поставлять бензин, дизельное топливо и керосин на автозаправочные станции, останутся неизменными и составят 1 784 вон ($1,33), 1 773 вон ($1,3) и 1 380 вон ($1,03) за литр соответственно в течение четырех недель, начиная с субботы.

"Международные цены на нефть упали ниже $100 за баррель, при этом цена на нефть марки Brent 12 ноября достигла $96 за баррель. Однако цена остается более чем на $20 выше, чем в конце июня", - cказано в сообщении.

Отмечается, что замораживание цен направлено на смягчение растущего давления на потребительские цены на фоне высоких цен на нефть и высоких затрат на морские перевозки.

Правительство ввело ограничения на цены на топливо в середине марта, чтобы стабилизировать внутренние цены на топливо на фоне сбоев в цепочке поставок, вызванных ближневосточным конфликтом.