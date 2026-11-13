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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Сеул сохранил верхний предел цен на топливо из-за напряженности на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 14:32
    Сеул сохранил верхний предел цен на топливо из-за напряженности на Ближнем Востоке

    Правительство Южной Кореи в пятый раз подряд сохранило без изменений верхний предел цен на топливо на фоне высоких международных цен на нефть и сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом говорится в сообщении министерства торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи.

    Максимальные цены, по которым местные нефтеперерабатывающие заводы могут поставлять бензин, дизельное топливо и керосин на автозаправочные станции, останутся неизменными и составят 1 784 вон ($1,33), 1 773 вон ($1,3) и 1 380 вон ($1,03) за литр соответственно в течение четырех недель, начиная с субботы.

    "Международные цены на нефть упали ниже $100 за баррель, при этом цена на нефть марки Brent 12 ноября достигла $96 за баррель. Однако цена остается более чем на $20 выше, чем в конце июня", - cказано в сообщении.

    Отмечается, что замораживание цен направлено на смягчение растущего давления на потребительские цены на фоне высоких цен на нефть и высоких затрат на морские перевозки.

    Правительство ввело ограничения на цены на топливо в середине марта, чтобы стабилизировать внутренние цены на топливо на фоне сбоев в цепочке поставок, вызванных ближневосточным конфликтом.

    Эскалация на Ближнем Востоке Дизельное топливо Цены на энергоносители Южная Корея
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