Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы охраны окружающей среды

В рамках COP31 в Анталье состоялась встреча министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашада Исмаилова и советника президента Республики Узбекистан по вопросам экологии – председателем Национального комитета по экологии и изменению климата Азиза Абдухакимова.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В ходе встречи стороны обсудили возможности и перспективы сотрудничества в сферах охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата, управления отходами и защиты морской среды Каспийского моря.

Узбекская сторона проинформировала азербайджанскую делегацию о мероприятии Eco Expo, которое пройдет в Узбекистане в июне 2027 года.