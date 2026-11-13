Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы охраны окружающей среды

    Экология
    • 13 ноября, 2026
    • 14:40
    Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы охраны окружающей среды

    В рамках COP31 в Анталье состоялась встреча министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашада Исмаилова и советника президента Республики Узбекистан по вопросам экологии – председателем Национального комитета по экологии и изменению климата Азиза Абдухакимова.

    Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

    В ходе встречи стороны обсудили возможности и перспективы сотрудничества в сферах охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата, управления отходами и защиты морской среды Каспийского моря.

    Узбекская сторона проинформировала азербайджанскую делегацию о мероприятии Eco Expo, которое пройдет в Узбекистане в июне 2027 года.

    Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы охраны окружающей среды
    Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы охраны окружающей среды
    Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы охраны окружающей среды
    COP31 Рашад Исмаилов Азиз Абдухакимов Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана
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    Azərbaycan və Özbəkistan arasında ətraf mühit məsələləri müzakirə olunub
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