Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы охраны окружающей среды
Экология
- 13 ноября, 2026
- 14:40
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В рамках COP31 в Анталье состоялась встреча министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашада Исмаилова и советника президента Республики Узбекистан по вопросам экологии – председателем Национального комитета по экологии и изменению климата Азиза Абдухакимова.
Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
В ходе встречи стороны обсудили возможности и перспективы сотрудничества в сферах охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата, управления отходами и защиты морской среды Каспийского моря.
Узбекская сторона проинформировала азербайджанскую делегацию о мероприятии Eco Expo, которое пройдет в Узбекистане в июне 2027 года.
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