Azərbaycan və Özbəkistan arasında ətraf mühit məsələləri müzakirə olunub
Ekologiya
- 13 noyabr, 2026
- 14:29
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
COP31 çərçivəsində Antalyada Azərbaycanın ekologiya və təbii sərvətlər naziri Rəşad İsmayılov və Özbəkistan Prezidentinin ekologiya məsələləri üzrə müşaviri – Ekologiya və İqlim Dəyişikliyi üzrə Milli Komitənin sədri Aziz Abduxakimov arasında görüş keçirilib.
Bu barədə "Report"a Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, görüşdə ətraf mühitin mühafizəsi, iqlim dəyişmələri ilə mübarizə, tullantıların idarə olunması, Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin qorunması istiqamətlərində əməkdaşlıq imkanları və gələcək perspektivlər müzakirə edilib.
Özbəkistan tərəfi Azərbaycan nümayəndə heyətinə 2027-ci ilin iyun ayında Özbəkistanda keçiriləcək Eco Expo tədbiri barədə məlumat verib.
Son xəbərlər
15:18
Andrey Babiş: "Çexiya Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır"Biznes
15:09
İran HDQ Hörmüz boğazında ABŞ-yə məxsus PUA-nı vurduqlarını açıqlayıbDigər ölkələr
15:08
Antalyada "COP31 Türkiyə Platforması" təqdim edilibRegion
15:07
Azərbaycan komandası Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarını altı medalla başa vurubFərdi
14:58
Foto
Video
Meyvə şirəsi və enerji içkisi yükündə xüsusilə külli miqdarda metamfetamin aşkarlanıbBiznes
14:56
Məktəblərdə noyabrın 16-dan beşgünlük payız tətili başlayacaqElm və təhsil
14:55
Ermənistan 2029-cu ildə COP34-ə ev sahibliyi etmək istəyirRegion
14:54
Maliyyə Nazirliyi 9 ayda 114 hüquqi aktın layihəsini hazırlayıbMaliyyə
14:53
Foto
Qatarla sərnişindaşıma üçün yeni marşrutların açılması müzakirə olunubİnfrastruktur