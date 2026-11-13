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    SOCAR назвал бурение двухкилометровой скважины на АЧГ большим достижением

    Энергетика
    • 13 ноября, 2026
    • 14:39
    SOCAR назвал бурение двухкилометровой скважины на АЧГ большим достижением

    Бурение горизонтальной скважины протяженностью примерно 2 км на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря стало большим достижением.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Бабек Гусейнов на мероприятии "Поддержка добычи на АЧГ: Новые подходы и технологии".

    По его словам, при длине горизонтального участка скважины около 2 км проведение гравийной набивки в открытом стволе становится сложнее.

    "Поэтому мы работали совместно с BP и предложили компании привезти эту технологию в Азербайджан и применить ее здесь. Бурение горизонтальной скважины протяженностью примерно 2 км на АЧГ - невероятное достижение", - отметил он.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) British Petroleum (BP) Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли
    Babək Hüseynov: "ACG-də 2 kilometrlik üfüqi quyunun qazılması böyük nailiyyətdir"
    SOCAR VP: Drilling 2-kilometer horizontal well at ACG is major achievement
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