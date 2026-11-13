SOCAR назвал бурение двухкилометровой скважины на АЧГ большим достижением

Бурение горизонтальной скважины протяженностью примерно 2 км на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря стало большим достижением.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Бабек Гусейнов на мероприятии "Поддержка добычи на АЧГ: Новые подходы и технологии".

По его словам, при длине горизонтального участка скважины около 2 км проведение гравийной набивки в открытом стволе становится сложнее.

"Поэтому мы работали совместно с BP и предложили компании привезти эту технологию в Азербайджан и применить ее здесь. Бурение горизонтальной скважины протяженностью примерно 2 км на АЧГ - невероятное достижение", - отметил он.