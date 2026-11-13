Babək Hüseynov: "ACG-də 2 kilometrlik üfüqi quyunun qazılması böyük nailiyyətdir"
- 13 noyabr, 2026
- 14:24
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunda təxminən 2 kilometrlik üfüqi quyunun qazılması böyük nailiyyətdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) vitse-prezidenti Babək Hüseynov "AÇG-də hasilata dəstək: Yeni yanaşmalar və texnologiyalar" tədbirində deyib.
Onun sözlərinə görə, açıq qravitasiya çınqıl paketinin (open gravel pack completion) tamamlanması və üfüqi quyunun uzunluğunun təxminən 2 kilometrə çatması belə bir prosesi idarə etməyi çətinləşdirir: "Buna görə də BP ilə birlikdə işlədik və təklif etdik ki, texnologiyanı Azərbaycana gətirsinlər və burada tətbiq etsinlər. ACG-də təxminən 2 kilometrlik üfüqi quyunun qazılması inanılmaz nailiyyətdir".