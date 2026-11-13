В Кении шесть человек погибли при обрушении строящегося здания

Шесть человек погибли в результате обрушения строящегося здания вблизи столицы Кении Найроби.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местный телеканал Citizen TV.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Млолонго, недалеко от конечной станции высокоскоростной железной дороги на трассе Найроби – Момбаса.

В результате погибли шесть человек, число пострадавших не уточняется.