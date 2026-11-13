Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Кении шесть человек погибли при обрушении строящегося здания

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 14:38
    В Кении шесть человек погибли при обрушении строящегося здания

    Шесть человек погибли в результате обрушения строящегося здания вблизи столицы Кении Найроби.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местный телеканал Citizen TV.

    Согласно информации, инцидент произошел в районе Млолонго, недалеко от конечной станции высокоскоростной железной дороги на трассе Найроби – Момбаса.

    В результате погибли шесть человек, число пострадавших не уточняется.

    Кения Погибшие
    Keniyada tikilməkdə olan binanın uçması nəticəsində 6 nəfər ölüb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    15:15
    Верховный суд Норвегии признал недействительными разрешения на разработку трех нефтяных месторождений
    Другие страны
    15:13
    Дэн Спаркс: BP увеличит число буровых установок на блоке месторождений АЧГ до 8
    Энергетика
    15:13
    Бабиш: Азербайджан проявил интерес к созданию грузового хаба в аэропорту Остравы
    Бизнес
    15:09
    В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10° - Предупреждение
    Экология
    15:07
    В Карабахе и Восточном Зангезуре за 9 мес. реализовано 383 проекта
    Финансы
    15:06
    Пакистан предложил расширить взаимодействие с Азербайджаном по вопросам экологии
    Внешняя политика
    15:03
    Минфин за 9 месяцев завершил контрольные мероприятия в 84 организациях
    Финансы
    15:00
    В госбюджет Азербайджана переплатили почти 3 млрд манатов налогов
    Финансы
    14:58
    ВМС Ирана заявили о поражении американского беспилотника над Ормузским проливом
    Другие страны
    Лента новостей