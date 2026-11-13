İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Keniyada tikilməkdə olan binanın uçması nəticəsində 6 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2026
    • 14:52
    Keniyada tikilməkdə olan binanın uçması nəticəsində 6 nəfər ölüb

    Keniyanın paytaxtı Nayrobi yaxınlığında tikilməkdə olan binanın çökməsi nəticəsində 6 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi yerli "Citizen TV" telekanalına istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hadisə Nayrobi – Mombasa magistralında yerləşən yüksəksürətli dəmir yolunun son stansiyası yaxınlığında, Mlolonqo rayonunda baş verib.

    Nəticədə 6 nəfər ölüb, yaralananların sayı məlum deyil.

    Bina Çöküntüsü Keniya
    В Кении шесть человек погибли при обрушении строящегося здания
    44 filmi
    44 filmi

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