Keniyada tikilməkdə olan binanın uçması nəticəsində 6 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 13 noyabr, 2026
- 14:52
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Keniyanın paytaxtı Nayrobi yaxınlığında tikilməkdə olan binanın çökməsi nəticəsində 6 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi yerli "Citizen TV" telekanalına istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hadisə Nayrobi – Mombasa magistralında yerləşən yüksəksürətli dəmir yolunun son stansiyası yaxınlığında, Mlolonqo rayonunda baş verib.
Nəticədə 6 nəfər ölüb, yaralananların sayı məlum deyil.
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