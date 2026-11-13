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    В Баку обсудили подготовку к зиме

    Внутренняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 14:42
    В Баку обсудили подготовку к зиме

    В районах Баку проведены совещания по подготовке к зиме с участием представителей коммунальных и хозяйственных служб, образовательных учреждений и частного сектора.

    Как сообщили Report в пресс-службе Исполнительной власти (ИВ) города Баку, первые совещания состоялись в Сабунчинском, Сураханском и Хатаинском районах.

    В ходе совещаний отмечено, что назначенные представители районов города вместе с представителями местных органов исполнительной власти проверили подготовку к зимнему сезону.

    Каждой организации поставлены задачи по сбору необходимого оборудования и инвентаря (лопат, совков и т. д.) для уборки снега, созданию запасов соли и проверке состояния специальной техники. Составлены списки ответственных за уборку снега на улицах, а также решено привлечь к этим работам дополнительную технику.

    В Баку обсудили подготовку к зиме
    В Баку обсудили подготовку к зиме
    В Баку обсудили подготовку к зиме
    В Баку обсудили подготовку к зиме
    В Баку обсудили подготовку к зиме
    В Баку обсудили подготовку к зиме
    В Баку обсудили подготовку к зиме
    В Баку обсудили подготовку к зиме
    В Баку обсудили подготовку к зиме
    В Баку обсудили подготовку к зиме
    В Баку обсудили подготовку к зиме
    В Баку обсудили подготовку к зиме
    подготовка к зиме Исполнительная власть Баку
    Фото
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