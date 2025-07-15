Утверждены два меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Саудовской Аравией

Утверждены два Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Саудовской Аравией

Утвержден "Меморандум о взаимопонимании между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и Министерством окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в области защиты и карантина растений".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.

Меморандум о взаимопонимании был подписан 28 апреля 2025 года в Эр-Рияде.

Другим законом, подписанным главой государства, утвержден "Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Главным управлением транспорта Королевства Саудовская Аравия о взаимном признании сертификатов в соответствии с правилом I/10 "Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года" (с приложениями)".

Этот документ также был подписан 28 апреля 2025 года в Эр-Рияде.