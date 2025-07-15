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Авиакомпании проверяют топливные системы Boeing после крушения самолета в Индии

Авиакомпании проверяют топливные системы Boeing после крушения самолета в Индии Власти Индии обязали авиакомпании проверить переключатели подачи топлива на нескольких моделях самолетов Boeing.
Другие страны
15 июля 2025 г. 13:42
Авиакомпании проверяют топливные системы Boeing после крушения самолета в Индии

Власти Индии обязали авиакомпании проверить переключатели подачи топлива на нескольких моделях самолетов Boeing.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Аналогичные рекомендации перевозчикам дали власти Южной Кореи и некоторых других стран.

Усиленные проверки начались после публикации отчета о крушении Boeing 787 авиакомпании Air India 12 июня. Вероятной причиной катастрофы стало прекращение подачи топлива в двигателе.

Самолет Air India, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, разбился через 30 секунд после взлета. Воздушное судно, на борту которого находились 242 человека, упало на здание медицинского колледжа. Погибли более 270 человек, включая находившихся в общежитий студентов. Один пассажир самолета выжил.

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