Авиакомпании проверяют топливные системы Boeing после крушения самолета в Индии

Власти Индии обязали авиакомпании проверить переключатели подачи топлива на нескольких моделях самолетов Boeing.

Власти Индии обязали авиакомпании проверить переключатели подачи топлива на нескольких моделях самолетов Boeing.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Аналогичные рекомендации перевозчикам дали власти Южной Кореи и некоторых других стран.

Усиленные проверки начались после публикации отчета о крушении Boeing 787 авиакомпании Air India 12 июня. Вероятной причиной катастрофы стало прекращение подачи топлива в двигателе.

Самолет Air India, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, разбился через 30 секунд после взлета. Воздушное судно, на борту которого находились 242 человека, упало на здание медицинского колледжа. Погибли более 270 человек, включая находившихся в общежитий студентов. Один пассажир самолета выжил.