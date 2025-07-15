Турецкие и иностранные журналисты посетили Музей демократии 15 Июля в Анкаре

В рамках международной медиапрограммы, которую организовало Управление коммуникаций Администрации президента Турции, журналисты из Турции и других стран посетили Музей демократии 15 Июля в Анкаре.

В рамках международной медиапрограммы, которую организовало Управление коммуникаций Администрации президента Турции, журналисты из Турции и других стран посетили Музей демократии 15 Июля в Анкаре.

Как передает корреспондент Report из Анкары, с музеем ознакомились около 200 представителей медиа, включая 81 представителя региональных СМИ Турции и 120 международных журналистов из 41 страны.

В ходе визита участникам подробно рассказали о неудавшейся попытке военного переворота 15 июля 2016 года, а также о самоотверженности и единстве народа Турции в ее предотвращении.

Директор музея Али Хайдар Аталар отметил, что предательская попытка переворота раскрыла истинное лицо FETÖ, которая с 1960-х годов строила коварные планы против Турции.

"Приверженность народа национальной независимости и демократии была настоящим ответом на незаконные действия FETÖ. В то время как в предыдущих попытках переворота власть сменялась, политиков казнили или осуждали, в этой попытке переворота сильный лидер и объединившаяся вокруг него нация сорвали планы путчистов", - отметил он.

В музее представлены уголки, посвященные памяти погибших, а также архивные материалы о событиях той ночи, подлинные фотографии и личные вещи жертв. В целом, Музей демократии служит напоминанием о героизме, свободе и национальной воле турецкого народа, которые проявились 15 июля.

Report представляет фоторепортаж из музея: