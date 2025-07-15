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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Экология
15 июля 2025 г. 13:39
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

16 июля в Азербайджане будет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Будет преобладать слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-26, днем 34-39 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 753 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные ливни, грозы, град, временами туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем 36-40, в горах ночью 11-16, днем 28-33 градуса тепла.

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