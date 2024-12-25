Президент Молдовы выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой AZAL в Казахстане

Президент Молдовы Майя Санду выразила соболезнования семьям погибших в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Президент Молдовы Майя Санду выразила соболезнования семьям погибших в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом она написала на своей странице в социальной сети "Х".

"Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи Актау, Казахстан. Наши мысли - с жертвами, их семьями и всеми, кто пострадал. Желаем сил выжившим и спасателям", - сказала она.