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Президент Молдовы выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой AZAL в Казахстане

Президент Молдовы выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой AZAL в Казахстане Президент Молдовы Майя Санду выразила соболезнования семьям погибших в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 15:37
Президент Молдовы выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой AZAL в Казахстане

Президент Молдовы Майя Санду выразила соболезнования семьям погибших в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом она написала на своей странице в социальной сети "Х".

"Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи Актау, Казахстан. Наши мысли - с жертвами, их семьями и всеми, кто пострадал. Желаем сил выжившим и спасателям", - сказала она.

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