Президент Молдовы выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой AZAL в Казахстане

Президент Молдовы Майя Санду выразила соболезнования семьям погибших в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом она написала на своей странице в социальной сети "Х".

"Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи Актау, Казахстан. Наши мысли - с жертвами, их семьями и всеми, кто пострадал. Желаем сил выжившим и спасателям", - сказала она.

Deeply saddened by the tragic Azerbaijan Airlines plane crash near Aktau, Kazakhstan. Our thoughts are with the victims, their families, and all those affected.



Wishing strength to the survivors and the rescue teams on the ground.