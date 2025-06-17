В Хайфе полиция задержала операторов, желавших заснять иранский обстрел

Полицейские задержали в израильском городе Хайфа группу операторов с фотооборудованием, планировавших устроить съемку ожидавшегося нового ракетного обстрела со стороны Ирана.

Полицейские задержали в израильском городе Хайфа группу операторов с фотооборудованием, планировавших устроить съемку ожидавшегося нового ракетного обстрела со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.

По ее информации, в правоохранительные органы поступил сигнал о том, что несколько человек собрались на балконе номера одной из местных гостиниц и установили там камеры в ожидании обстрела. Свои объективы они при этом направили в сторону морского порта Хайфы, который ранее подвергался иранским ударам.

Полицейские прибыли на место событий, изъяли всю технику и задержали собравшихся для проведения допроса, чтобы установить обстоятельства происходящего.

В заявлении правоохранителей отмечается, что эти меры были приняты в соответствии с текущими указаниями Минобороны и генерального инспектора полиции Израиля в условиях постоянных ударов со стороны Ирана. Информация об этом случае была также передана в Общую службу безопасности для изучения подробностей.