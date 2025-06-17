Шойгу прибыл в Пхеньян в третий раз за три месяца

Секретарь совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в столицу КНДР Пхеньян, где встретится с главой страны Ким Чен Ыном.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу совета безопасности.
Отмечается, что это третий визит Шойгу в КНДР за последние три месяца.
"Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня <...>", - сообщили в пресс-службе.