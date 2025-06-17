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CNN: Рубио вместе с Трампом досрочно вернется из Канады в США

CNN: Рубио вместе с Трампом досрочно вернется из Канады в США Госсекретарь США Марко Рубио досрочно покинет саммит Группы семи (G7) в Канаде.
Другие страны
17 июня 2025 г. 05:51
CNN: Рубио вместе с Трампом досрочно вернется из Канады в США

Госсекретарь США Марко Рубио досрочно покинет саммит Группы семи (G7) в Канаде.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

По его данным, Рубио вернется в Вашингтон вместе с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что глава государства покидает саммит G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке. По данным телеканала Fox News, он распорядился созвать заседание членов Совета национальной безопасности Белого дома.

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