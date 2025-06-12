Глава PMI: "Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке"

Глава PMI: «Мы должны перестать себя вести как будто мы все еще живем в XIX-м веке»

В последние годы количество людей, потребляющих табак по всему миру, неуклонно снижается. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, если в 2000 году курил или употреблял табачные изделия каждый третий взрослый в мире, то в 2020-м этот показатель сократился до каждого пятого жителя планеты. Несмотря на снижение уровня курения, на данный момент более 1,2 млрд человек по всему миру остаются потребителями сигарет, которые продолжают ежегодно уносить миллионы жизней.

Для уменьшения негативного влияния курения производители разрабатывают новые технологии, главным трендом которых стали бездымные табачные изделия. Одним из пионеров в сфере применения бездымных продуктов стала компания Phillip Morris International (PMI), с 2014 года выпускающая линейку бездымных табачных продуктов.

Своими мыслями о дальнейшем развитии компании, сокращении потребления сигарет в мире поделился с Report генеральный директор (СEO) PMI Яцек Ольчак.

Бездымные продукты уже присутствуют на 95 рынках, а вы заявили о своей цели достичь 100 рынков к 2025 году. Не могли бы вы поделиться историями, когда правительства принимают такие продукты для решения проблемы курения? Чему эти примеры могут научить другие страны?

Существуют рынки, где представлены разные категории бездымных продуктов – это продукты нагреваемого табака, электронные сигареты и прочее. И на таких рынках вы видите самое быстрое переключение курильщиков на бездымные продукты. Но, к примеру, на таких рынках как Вьетнам, Турция, Тайвань, Индия и ряде других, вообще запрещены бездымные продукты, и там мы не видим никакого падения продаж сигарет. Также спорную позицию в отношении бездымных продуктов демонстрируют в нескольких странах Латинской Америки, таких как Аргентина и Бразилия, где до конца еще не определились с перспективами бездымных продуктов. С другой стороны, в Японии мы видим очень быстрое падение уровня курения – на 50%. Уже сегодня категория бездымных продуктов там превышает объем сигаретной продукции. В Швеции уровень потребления сигарет не достигает и 5% населения, что несравнимо ниже уровня в континентальной Европе и других странах. В странах, где правительства принимают в оборот бездымные табачные изделия, динамика падения уровня курения совершенно другая.

Применяются ли правительствами стран разные налоговые режимы для сигаретной и бездымной табачной продукции? Как вы работаете с правительствами для уменьшения потребление сигарет и как правительства осознают роль бездымной продукции в рамках глобальной борьбы с курением?

Несмотря на падение уровня курения сигарет в странах лояльно относящихся к бездымным табачным продуктам, Всемирная организация здравоохранения полностью отрицает возможности для бездымных продуктов и считает, что они должны регулироваться точно так же как и сигареты. Что касается налогового регулирования, то в целом до 80% стоимости сигарет составляют налоги. Уменьшение уровня курения требует дополнительных усилий правительств для возмещения налоговых потерь.

В любом случае, мы видим, что ряд стран применяют более низкую ставку налогов для бездымных продуктов в сравнении с сигаретами. Разница в налогах может составлять от 40% до 70% в зависимости от позиции правительства. Это позволяет нам снижать цену на бездымную продукцию.

Являются ли бездымные продукты частью корпоративных целей PMI по социальной ответственности (ESG)? Какие показатели KPI вы отслеживаете?

Принципиально невозможно говорить о социальной ответственности в компании, которая продает только сигареты. Поэтому для нас первая цель - это заменить продажи сигарет на бездымную продукцию. К 2030 году мы, как PMI, поставили цель формировать 2/3 наших валовых доходов исключительно от продажи бездымной продукции. В настоящее время на 29 рынках боле 50% наших доходов формирует бездымная продукция, в 6 рынках - 3/4 доходов. В первом квартале 2025 года 42% всех наших доходов относилось к категории бездымной продукции. Учитывая, что еще 10 лет назад этот показатель был равен нулю - это феноменальный прогресс.

PMI долгое время не был представлен в Азербайджане и недавно вернулся на рынок, представив свою бездымную продукцию. Намерена ли компания вернуться на сигаретный рынок Азербайджана?

Мы полностью отказались от инвестиций в традиционный сигаретный рынок. За последние 10 лет мы инвестировали 14 млрд. долларов и все эти средства пошли на развитие бездымной продукции. Ни один цент не пошел на строительство сигаретных фабрик. Поэтому ждать сигарет PMI в Азербайджане не стоит, мы фокусируемся исключительно на бездымном будущем.

Турция и Индия - это крупные потребители сигаретной продукции. Чем обосновывается их запрет на бездымную продукцию, которая, по вашим исследованиям, не является столь вредной, как сигареты?

Эти страны последние 10 лет говорят о нехватке научных данных в сфере здравоохранения. При этом многим в мире стало ясно, что эта продукция несравнима с сигаретной. Второй аргумент – это использование данной продукции несовершеннолетними, но этот аргумент ничем не обоснован и не подтвержден. Со своей стороны мы внедряем механизм, чтобы этот продукт не попадал в руки несовершеннолетних. Ряд стран в Европе, а также Япония полностью используют весь потенциал бездымных продуктов и там мы видим реальное падение уровня курения. В тех странах, где эти продукты запрещены, мы продолжаем обсуждения. Например, в Греции мы видим ощутимое падение уровня курения, а в Турции - все наоборот.

Можете ли вы рассказать, с какими проблемами вы сталкиваетесь в сфере научных исследований по поводу влияния бездымных продуктов на здоровье и их потенциальной опасности?

Больший вызов - это не наука, а регулирование данного сектора. Если регулятор говорит курильщику, что нет разницы между сигаретами и бездымной табачной продукцией, то естественно для курильщика нет стимула переключаться на менее вредный продукт.

Что могут сделать страны для искоренения курения в ближайшие 10 лет?

Технологии и инновации могут решить этот вопрос. Мы это видим и в других сферах. Вы можете видеть как развилось автомобилестроение, насколько сейчас безопасны автомобили. Тоже самое относится практически ко всем сферам нашей жизни. Мы должны перестать себя вести как будто мы все еще живем в XIX веке. Мы и сегодня можем продолжать продавать сигареты. Но наш месседж всем странам – проснитесь! Мы должны взять на вооружение технологии и новинки.