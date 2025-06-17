WP: МВБ США распорядилось возобновить повсеместное задержание мигрантов

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США распорядилось возобновить задержания нелегальных мигрантов, которые работают в аграрном секторе, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США распорядилось возобновить задержания нелегальных мигрантов, которые работают в аграрном секторе, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По сведениям издания, 16 июня МВБ сообщило сотрудникам об отмене выпущенного на прошлой неделе распоряжения о приостановке иммиграционных рейдов на фермах, а также в отелях и ресторанах.

"Не будет безопасных мест для предприятий, укрывающих жестоких преступников, или намеренно подрывающих работу Службы иммиграционного и таможенного контроля", - заявила помощник министра внутренней безопасности Триша Маклафлин.