WP: МВБ США распорядилось возобновить повсеместное задержание мигрантов

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США распорядилось возобновить задержания нелегальных мигрантов, которые работают в аграрном секторе, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе.
Как передает Report, об этом сообщила газета
По сведениям издания, 16 июня МВБ сообщило сотрудникам об отмене выпущенного на прошлой неделе распоряжения о приостановке иммиграционных рейдов на фермах, а также в отелях и ресторанах.
"Не будет безопасных мест для предприятий, укрывающих жестоких преступников, или намеренно подрывающих работу Службы иммиграционного и таможенного контроля", - заявила помощник министра внутренней безопасности Триша Маклафлин.