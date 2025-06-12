Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

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В условиях продолжающихся усилий по построению устойчивой и диверсифицированной экономики Азербайджан активно расширяет сотрудничество с международными финансовыми институтами. Всемирный банк, являясь одним из ключевых партнеров страны, оказывает всестороннюю поддержку в сферах экономических реформ, энергетического перехода, цифровизации и развития транспортной инфраструктуры. В начале 2025 года был утвержден новый стратегический документ - Рамочная программа странового партнерства (CPF), которая определяет приоритеты совместной работы на ближайшие годы.

О ключевых направлениях нового этапа сотрудничества, вызовах и возможностях для Азербайджана в сфере экономической диверсификации, развития частного сектора, “зеленой” энергетики и цифровых технологий в интервью Report рассказала региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.

Представляем интервью читателям:

- Как Всемирный банк оценивает текущее состояние экономической диверсификации в Азербайджане? Какие ключевые шаги, по вашему мнению, необходимы для ее углубления?

- Азербайджанская экономика исторически была ориентирована на нефтегазовый сектор, и это остается важным фактором. В то же время мы видим, что правительство предпринимает целенаправленные шаги для снижения зависимости от углеводородов и диверсификации источников экономического роста. Это позитивная тенденция, которую ВБ приветствует.

Чтобы обеспечить дальнейший прогресс, мы рекомендуем сосредоточиться на нескольких приоритетных направлениях. В первую очередь - это инвестиции в человеческий капитал. Успешные экономики опираются на квалифицированную рабочую силу, и Азербайджану важно продолжать усилия по улучшению качества образования и развитию профессиональных навыков.

Второе направление - улучшение инвестиционного климата. Это означает реформу регулирующей среды, повышение прозрачности и устранение барьеров для ведения бизнеса.

Третье - развитие несырьевых секторов экономики, в частности агропромышленного комплекса. Здесь важны расширение доступа к финансированию, поддержка цепочек добавленной стоимости и модернизация инфраструктуры.

Наконец, активизация частного сектора и создание условий для его роста позволят стране использовать возможности, открывающиеся на новых рынках и в условиях технологических изменений. Сосредоточив усилия на этих направлениях, Азербайджан сможет построить более устойчивую, конкурентоспособную и диверсифицированную экономику.

- Какие ключевые реформы, по вашему мнению, необходимы для улучшения делового климата в Азербайджане, и как ВБ готов содействовать их реализации?

- Для создания более благоприятной деловой среды требуется комплексный подход, включающий политические и институциональные реформы, а также стратегические инвестиции. Всемирный банк готов поддерживать эти процессы как через техническую помощь, так и через финансирование.

В частности, важно внедрение политики, способствующей усилению конкуренции и защите прав собственности. Также необходимо улучшить доступ к финансированию для микро-, малых и средних предприятий, особенно через снижение дефицита кредитования и развитие инновационных финансовых инструментов.

Кроме того, следует инвестировать в развитие ключевой инфраструктуры - транспортной, цифровой и энергетической. Это создаст основу для более динамичного роста частного сектора и привлечения новых инвестиций.

Всемирный банк и впредь будет оказывать поддержку в этих направлениях, предоставляя как финансовые ресурсы, так и экспертные знания, основанные на международной практике.

- В кулуарах Астанинского международного форума было озвучено, что ВБ намерен инвестировать в развитие Среднего коридора. Какие конкретные проекты в Азербайджане планируется поддержать в рамках этого транспортного маршрута?

- Всемирный банк активно участвует в развитии Среднего коридора - стратегического маршрута, соединяющего Китай и Европу через Центральную Азию, Южный Кавказ и Турцию. Мы сотрудничаем со всеми странами вдоль этого пути, предоставляя инвестиции, аналитическую поддержку и консультации по реформам.

Недавно мы завершили масштабное исследование, посвященное потенциалу Среднего коридора. Согласно его выводам, сочетание инвестиций в инфраструктуру и мер по повышению операционной эффективности может сократить время доставки грузов по маршруту в два раза и утроить объемы торговли к 2030 году.

Что касается Азербайджана, Всемирный банк уже реализовал ряд крупных проектов по модернизации автодорожной и железнодорожной инфраструктуры. Эти объекты сегодня играют ключевую роль в обеспечении транспортных потоков по азербайджанскому участку коридора.

Мы рассчитываем продолжить это продуктивное сотрудничество. Одним из возможных направлений дальнейших инвестиций является расширение и модернизация Бакинского международного морского порта. Сейчас мы находимся в стадии обсуждений с партнерами, и более подробная информация будет представлена общественности по мере готовности.

- Как ВБ оценивает цифровой потенциал Азербайджана и какие шаги планируются для ускоренного внедрения искусственного интеллекта и других передовых технологий?

- Мы положительно оцениваем усилия Азербайджана в сфере цифровой трансформации - как в части инфраструктуры, так и нормативной среды. Всемирный банк оказывает содействие в этих направлениях, включая техническую помощь, частично профинансированную Европейским союзом, которая способствовала разработке национальной стратегии цифрового развития.

Мы также провели комплексную оценку цифровых потребностей сельских районов Азербайджана. Документ выявил как существующие вызовы, так и перспективы расширения доступа к цифровым услугам в удаленных общинах.

Кроме того, ВБ профинансировал проект “Судебные услуги и интеллектуальная инфраструктура, благодаря которому была внедрена система электронного судопроизводства и улучшено предоставление судебных услуг населению и бизнесу.

Что касается внедрения искусственного интеллекта и других передовых технологий, то в рамках недавних инициатив технической помощи мы совместно с Международной финансовой корпорацией (МФК) наметили ряд ключевых направлений. Это, прежде всего, создание прочной базы для использования ИИ, развитие цифровой инфраструктуры, стимулирование участия частного сектора, а также развитие человеческого капитала.

Комплексная работа в этих сферах позволит Азербайджану раскрыть потенциал цифровых технологий для устойчивого и инклюзивного экономического роста.

- Какие проекты в сфере возобновляемой энергетики, помимо проекта AZURE, рассматривает Всемирный банк для поддержки в Азербайджане?

- В марте 2025 года ВБ одобрил проект AZURE - одну из ключевых инициатив по развитию возобновляемой энергетики в Азербайджане. Мы выделили на его реализацию кредит в размере 173,5 млн долларов США. Главная цель проекта - способствовать интеграции возобновляемых источников энергии в национальную энергосистему и повысить ее устойчивость.

AZURE закладывает основу для привлечения частных инвестиций в этот сектор, создавая прозрачную и предсказуемую нормативную и инфраструктурную среду. Это первый шаг в реализации государственной инициативы по созданию “зеленого энергетического коридора”, который предполагает расширение производства и экспорта чистой энергии как внутри страны, так и в региональном контексте.

Однако это только начало. Всемирный банк рассматривает широкий спектр проектов, направленных на поддержку устойчивой энергетики, в том числе инвестиции в развитие сетевой инфраструктуры, аккумуляцию энергии, трансграничные мощности и повышение энергоэффективности. Мы также планируем укреплять институциональные основы для развития ВИЭ, включая тарифную политику, прогнозирование генерации и механизмы балансировки.

- Каковы ключевые приоритеты новой Рамочной программы странового партнерства (CPF) Всемирного банка с Азербайджаном? Чем она отличается от предыдущих стратегий?

- В январе 2025 года Совет директоров ВБ утвердил новую Рамочную программу странового партнерства (Country Partnership Framework) с Азербайджаном. Ее основная цель - поддержать переход страны к более конкурентной, экологически устойчивой и инклюзивной экономике.

В рамках CPF мы сосредоточим усилия на нескольких ключевых направлениях. В их числе, повышение производительности и создание рабочих мест, включая развитие частного сектора и малых и средних предприятий; укрепление устойчивости, включая фискальную стабильность и продовольственную безопасность; поддержка “зелёного перехода”, включая развитие ВИЭ, устойчивую инфраструктуру и адаптацию к изменению климата; инвестиции в человеческий капитал, особенно в образование, навыки и цифровые технологии; развитие инфраструктуры, особенно в сферах транспорта, энергетики и цифровой связи.

Отличие нового CPF от предыдущих стратегий заключается в усиленном фокусе на климатической повестке, декарбонизации и диверсификации экономики за пределами нефтегазового сектора. В ней также предусмотрено более активное вовлечение частного сектора, в том числе через синергию между структурами Группы Всемирного банка - Международный банк реконструкции и развития, МФК и Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA).

Мы стремимся не просто поддерживать отдельные проекты, а создавать условия для мобилизации частного капитала и системных реформ, соответствующих как национальным приоритетам Азербайджана, так и глобальной повестке устойчивого развития.

- Какие ключевые экономические вызовы Всемирный банк видит в Азербайджане, и как новая CPF поможет справиться с ними?

- В результате масштабной аналитической работы, включая Систематическую диагностику страны и Экономический меморандум (оба обнародованы в 2022 году), а также Доклад о климате и развитии (2023 году), подготовленных в тесном сотрудничестве с правительством, Всемирный банк определил ряд как существующих, так и новых вызовов, стоящих перед экономикой Азербайджана.

В числе основных выделены сохраняющаяся зависимость от углеводородного сектора, а также значительное участие государства в экономике, что сдерживает развитие частного сектора и конкуренции.

Новая CPF нацелена на содействие переходу к более конкурентоспособной, устойчивой и инклюзивной экономике. В рамках этой стратегии банк будет поддерживать диверсификацию экономики через инвестиции в возобновляемую энергетику и устойчивую инфраструктуру; содействовать созданию “зеленых” и климатоустойчивых городов, улучшению водных ресурсов и развитию “умного” сельского хозяйства - с акцентом на устойчивое создание рабочих мест; продвигать реформы в государственном секторе, в том числе для повышения эффективности госпредприятий; развивать деловую среду, улучшать доступ к финансированию и стимулировать рост частного сектора; содействовать цифровизации и развитию транспортной связности, включая поддержку инфраструктуры Среднего коридора.

Таким образом, CPF предлагает системный подход к преодолению структурных ограничений роста.

- Каков предполагаемый объем финансирования Всемирного банка в рамках новой программы? Какие условия предлагаются и возможны ли гранты или льготное кредитование?

- В рамках новой Рамочной программы не установлен формальный лимит финансирования. Объем поддержки будет зависеть от приоритетов и запросов Азербайджана, а также от готовности использовать инструменты, доступные через структуры Группы Всемирного банка - МБРР, МФК и MIGA.

Как правило, финансирование от Международного банка реконструкции и развития предоставляется на более льготных условиях, чем коммерческое кредитование. Это связано с тем, что МБРР обладает высшим кредитным рейтингом AAA, что позволяет привлекать ресурсы по низким ставкам и предлагать странам выгодные условия займа. Дополнительно мы предоставляем гарантийные инструменты, которые помогают частным инвесторам входить в рынок с меньшими рисками.

Азербайджан классифицируется как страна с уровнем дохода выше среднего, поэтому условия предоставления кредитов могут быть менее льготными, чем для стран с низкими доходами. Однако даже в этом случае наши условия остаются значительно более благоприятными, чем предложения со стороны коммерческих рынков.

Что особенно важно - финансирование сопровождается глубоким аналитическим сопровождением и технической помощью, которые обеспечивают высокую эффективность инвестиций. Именно этот комплексный подход, сочетающий ресурсы и знания, делает сотрудничество с Всемирным банком ценным для Азербайджана, о чем неоднократно говорили представители правительства.