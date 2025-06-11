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Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA

Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
Инфраструктура
11 июня 2025 г. 20:26
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA

TRACECA (Европа–Кавказ–Азия) прорабатывает дорожную карту по цифровизации с поддержкой Всемирного банка.

Об этом в интервью Report заявил Генеральный секретарь ТРАСЕКА Асет Асавбаев.

"Цифровизация, особенно внедрение электронной накладной, позволяет ускорить обработку грузов, сократить сроки доставки и снизить издержки. Это особенно важно в условиях роста объемов перевозок и усложнения логистических цепочек. Особо хочу отметить вклад Азербайджанских железных дорог в этот процесс. Благодаря их технической и организационной работе обмен электронными данными стал реальностью. Безусловно, остаются отдельные технические нюансы в сотрудничестве с рядом стран, но мы уверены, что они будут преодолены", - сказал он.

По его словам, концепция цифровизации коридора ТРАСЕКА до 2030 года была утверждена, и на ее основе уже создана межгосударственная рабочая группа по цифровой трансформации. В рамках этой группы ведется координация усилий по внедрению электронных документов, обмену цифровыми данными и гармонизации IT-систем между странами-участницами.

"Одно из ключевых достижений - успешный запуск обмена электронными перевозочными данными (в формате ЦИМ/СМГС) между железными дорогами Азербайджана и Грузии, а также между Грузией и Турцией. Сейчас аналогичная работа ведется с участием Казахстана, Турции, Украины, а также Молдовы, которая также выразила интерес к участию в проекте", - сказал Асавбаев.

Генсек добавил, что был разработан проект многостороннего соглашения о цифровизации, который станет нормативной базой для электронного взаимодействия между странами.

"Сейчас идет согласование текста, собираются замечания и предложения от стран-участниц. Это соглашение призвано устранить барьеры, связанные с разницей в законодательстве и уровне цифровой зрелости. Также в рамках концепции утвержден План по внедрению электронных разрешений для автомобильных перевозок — это еще один значимый шаг к упрощению логистики. Нужно понимать, что цифровизация — это не просто современный тренд. Это сложный, многоуровневый процесс, требующий слаженной работы всех стран, несмотря на различия в подходах и уровне готовности. Мы провели сравнительный анализ уровня цифровизации в странах коридора, и сейчас на основе этого анализа и рекомендаций международных экспертов прорабатываем дорожную карту с поддержкой Всемирного банка", - подчеркнул он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Baş katib: "Azərbaycan TRACECA dəhlizinin rəqəmsallaşdırılmasında nümunəvi rola malikdir"

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