Председатель Парламентской Ассамблеи Республики Северная Македония прибыл в Азербайджан

Председатель Парламентской Ассамблеи Республики Северная Македония Африм Гаши 17 июня прибыл в Азербайджанскую Республику для участия в 65-й пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).

Председатель Парламентской Ассамблеи Республики Северная Македония Африм Гаши 17 июня прибыл в Азербайджанскую Республику для участия в 65-й пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева почетного гостя встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа и другие официальные лица.

Отметим, что с 17 по 19 июня в Баку будет проходить 65-я пленарная сессия ПА ОЧЭС.