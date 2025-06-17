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Председатель Парламентской Ассамблеи Республики Северная Македония прибыл в Азербайджан

Председатель Парламентской Ассамблеи Республики Северная Македония прибыл в Азербайджан Председатель Парламентской Ассамблеи Республики Северная Македония Африм Гаши 17 июня прибыл в Азербайджанскую Республику для участия в 65-й пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).
Внешняя политика
17 июня 2025 г. 06:25
Председатель Парламентской Ассамблеи Республики Северная Македония прибыл в Азербайджан

Председатель Парламентской Ассамблеи Республики Северная Македония Африм Гаши 17 июня прибыл в Азербайджанскую Республику для участия в 65-й пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева почетного гостя встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа и другие официальные лица.

Отметим, что с 17 по 19 июня в Баку будет проходить 65-я пленарная сессия ПА ОЧЭС.

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Версия на английском языке Chairman of Parliamentary Assembly of Republic of North Macedonia arrives in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Şimali Makedoniya Parlament Assambleyasının sədri Azərbaycana səfərə gəlib

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