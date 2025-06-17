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Хегсет: США занимают оборонительную позицию на Ближнем Востоке

Хегсет: США занимают оборонительную позицию на Ближнем Востоке Вооруженные силы США занимают оборонительную позицию на Ближнем Востоке, Вашингтон стремится к мирному урегулированию ситуации вокруг Ирана.
Другие страны
17 июня 2025 г. 05:19
Хегсет: США занимают оборонительную позицию на Ближнем Востоке

Вооруженные силы США занимают оборонительную позицию на Ближнем Востоке, Вашингтон стремится к мирному урегулированию ситуации вокруг Ирана.

Как передает Report, об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

"Мы занимаем оборонительную позицию в регионе, стремимся к мирной сделке. И мы, естественно, надеемся, что это случится", - сказал он.

Глава Пентагона добавил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет заключить с Тегераном соглашение по ядерной программе исламской республики и что "позиция американского лидера по этому вопросу не изменилась".

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