Хегсет: США занимают оборонительную позицию на Ближнем Востоке

Вооруженные силы США занимают оборонительную позицию на Ближнем Востоке, Вашингтон стремится к мирному урегулированию ситуации вокруг Ирана.

Вооруженные силы США занимают оборонительную позицию на Ближнем Востоке, Вашингтон стремится к мирному урегулированию ситуации вокруг Ирана.

Как передает Report, об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News .

"Мы занимаем оборонительную позицию в регионе, стремимся к мирной сделке. И мы, естественно, надеемся, что это случится", - сказал он.

Глава Пентагона добавил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет заключить с Тегераном соглашение по ядерной программе исламской республики и что "позиция американского лидера по этому вопросу не изменилась".