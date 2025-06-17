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В Киеве в результате российского удара погибли по меньшей мере 14 человек

В Киеве в результате российского удара погибли по меньшей мере 14 человек В Киеве (Украина - ред.) в результате масштабных комбинированных российских авиаударов погибли по меньшей мере 14 человек.
Другие страны
17 июня 2025 г. 08:48
В Киеве в результате российского удара погибли по меньшей мере 14 человек

В Киеве (Украина - ред.) в результате масштабных комбинированных российских авиаударов погибли по меньшей мере 14 человек.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

"Предварительно уже 14 погибших в Киеве. Информация будет уточняться", - написал он.

По словам главы Киевской ГВА, столица Украины пережила очередную тяжелую ночь. В настоящее время на местах ударов работают оперативные службы.

"Сейчас на месте одного из ударов. Спасатели, медики, полиция, волонтеры. Все действуют максимально слаженно, чтобы помочь и спасти нуждающихся. Спасибо каждому, кто сегодня рядом - кто вытаскивает из-под завалов, кто поддерживает, кто держится, несмотря ни на что", - поблагодарил он.

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