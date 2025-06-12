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Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта

Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта В настоящее время Всемирный банк (ВБ) и Азербайджан находятся в стадии обсуждений одного из возможных направлений дальнейших инвестиций - расширения и модернизации Бакинского международного морского порта.
Инфраструктура
12 июня 2025 г. 14:23
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта

В настоящее время Всемирный банк (ВБ) и Азербайджан находятся в стадии обсуждений одного из возможных направлений дальнейших инвестиций - расширения и модернизации Бакинского международного морского порта.

Об этом в интервью Report сказала региональный директор ВБ по Южному Кавказу Роланд Прайс.

По ее словам, ВБ активно участвует в развитии Среднего коридора - стратегического маршрута, соединяющего Китай и Европу через Центральную Азию, Южный Кавказ и Турцию.

"Мы сотрудничаем со всеми странами вдоль этого пути, предоставляя инвестиции, аналитическую поддержку и консультации по реформам. Недавно мы завершили масштабное исследование, посвященное потенциалу Среднего коридора. Согласно его выводам, сочетание инвестиций в инфраструктуру и мер по повышению операционной эффективности может сократить время доставки грузов по маршруту в два раза и утроить объемы торговли к 2030 году", - сообщила она.

Касаясь Азербайджана, Р. Прайс отметила, что Всемирный банк уже реализовал ряд крупных проектов по модернизации автодорожной и железнодорожной инфраструктуры.

"Эти объекты сегодня играют ключевую роль в обеспечении транспортных потоков по азербайджанскому участку коридора. Мы рассчитываем продолжить это продуктивное сотрудничество. Более подробная информация об обсуждениях по расширению и модернизации Бакинского порта будет представлена общественности по мере ее готовности", - заявила региональный директор ВБ.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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