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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
17 июня 2025 г. 08:36
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Улица Микаила Алиева — от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до кольца);

2. Шоссе Сабунчу–Забрат — в сторону станции метро "Кёроглу";

3. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

4. Шоссе Баку–Сумгайыт — в направлении станции метро "20 Января";

5. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

6. Проспект Зии Бунъядова - от пересечения с улицей Ахмада Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

7. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

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