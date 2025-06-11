Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время

Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время

Секретариат ТРАСЕКА (Европа–Кавказ–Азия) в ближайшее время проведет техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия.

Об этом в интервью Report заявил Генеральный секретарь ТРАСЕКА Асет Асавбаев.

"Цель - продемонстрировать реалистичность маршрута, выявить возможные препятствия и предложить пути их устранения. Презентация результатов планируется в августе–сентябре текущего года, после согласования всех технических параметров", - сказал он.

"С февраля 2025 года Иран осуществляет председательство в ТРАСЕКА - эта функция передается поочередно, и после Грузии она перешла к иранской стороне. В рамках председательства страна вправе продвигать приоритетные инициативы, и одна из них - формирование нового маршрута Иран–Азербайджан–Грузия. Секретариат ТРАСЕКА полностью поддерживает эту идею, поскольку все три страны являются членами организации", - сказал Асавбаев.

Генсек также подчеркнул, что Иран обладает значительным логистическим потенциалом, в том числе благодаря доступу к портам Персидского залива, таким как Бендер-Аббас. Мы считаем важным активнее использовать этот потенциал для диверсификации и расширения сети маршрутов, добавил он.

"В настоящее время с иранской стороной ведется обсуждение целого ряда технических аспектов, необходимых для полноценного функционирования маршрута. Параллельно прорабатываются и другие направления сотрудничества, включая развитие автомобильных перевозок и иных видов транспорта. Мы убеждены, что реализация этого проекта позитивно повлияет на объемы транзитных перевозок в рамках ТРАСЕКА, включая территорию Азербайджана. Связь между Персидским и Черным морями приобретает все большее значение на фоне геополитической нестабильности, включая ситуацию в Красном море. Спрос на альтернативные маршруты постоянно растет", - подчеркнул Асавбаев.

По словам генсека, в то же время необходимо устранить ряд узких мест - в частности, ускорить прохождение грузов через границы. Азербайджан уже фиксирует рост транзитных потоков, но инфраструктура не всегда справляется с увеличивающейся нагрузкой.

"Также нужно учитывать ограничения, связанные с санкционными грузами, которые не могут следовать через территорию России и Ирана. В таких случаях логистика осуществляется через Азербайджан и Каспийское море, что увеличивает нагрузку на эти направления. Но для несанкционных грузов новый маршрут представляет собой реальную и доступную альтернативу. Мы призываем максимально задействовать все доступные направления ТРАСЕКА, чтобы обеспечить равномерное распределение грузопотока и избежать перегрузки отдельных участков. В ближайшее время мы проведем техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия, чтобы продемонстрировать его реалистичность, выявить возможные препятствия и предложить пути их устранения. Презентация результатов планируется в августе–сентябре текущего года, после согласования всех технических параметров", - подытожил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.