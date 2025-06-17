ЦАХАЛ сообщил о ракетном запуске со стороны Ирана

Израильские военные зафиксировали очередной ракетный залп со стороны Ирана, на севере страны звучат сигналы воздушной тревоги.

Израильские военные зафиксировали очередной ракетный залп со стороны Ирана, на севере страны звучат сигналы воздушной тревоги.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории еврейского государства. ВВС Израиля осуществляют перехват и наносят ответные удары, для устранения угрозы", - указано в сообщении ЦАХАЛ.

Также отмечается, что после ракетного пуска "в нескольких районах на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги".