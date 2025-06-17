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ЦАХАЛ сообщил о ракетном запуске со стороны Ирана

ЦАХАЛ сообщил о ракетном запуске со стороны Ирана Израильские военные зафиксировали очередной ракетный залп со стороны Ирана, на севере страны звучат сигналы воздушной тревоги.
Другие страны
17 июня 2025 г. 06:23
ЦАХАЛ сообщил о ракетном запуске со стороны Ирана

Израильские военные зафиксировали очередной ракетный залп со стороны Ирана, на севере страны звучат сигналы воздушной тревоги.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории еврейского государства. ВВС Израиля осуществляют перехват и наносят ответные удары, для устранения угрозы", - указано в сообщении ЦАХАЛ.

Также отмечается, что после ракетного пуска "в нескольких районах на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги".

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Версия на азербайджанском языке İsrail İrandan raket atıldığını bildirib

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