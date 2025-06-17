ЦАХАЛ сообщил о ракетном запуске со стороны Ирана

Израильские военные зафиксировали очередной ракетный залп со стороны Ирана, на севере страны звучат сигналы воздушной тревоги.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории еврейского государства. ВВС Израиля осуществляют перехват и наносят ответные удары, для устранения угрозы", - указано в сообщении ЦАХАЛ.
Также отмечается, что после ракетного пуска "в нескольких районах на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги".