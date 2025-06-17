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Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего на юге Газы

Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего на юге Газы Израильский военнослужащий погиб в ходе боевых действий против подразделений радикальной палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
17 июня 2025 г. 08:42
Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего на юге Газы

Израильский военнослужащий погиб в ходе боевых действий против подразделений радикальной палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее данным, 20-летний сержант Навех Лешем, служивший в 12-м батальоне бригады "Голани", пал в бою на юге сектора Газа. Еще один офицер и трое солдат получили тяжелые ранения и были эвакуированы для оказания медицинской помощи. С учетом этих данных число убитых израильских военных за время нового витка ближневосточного конфликта составило, по сведениям армейской пресс-службы, уже 869.

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Версия на азербайджанском языке Qəzzada öldürülən İsrail hərbçilərinin sayı 869-a çatıb

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