Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего на юге Газы

Израильский военнослужащий погиб в ходе боевых действий против подразделений радикальной палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.

Израильский военнослужащий погиб в ходе боевых действий против подразделений радикальной палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее данным, 20-летний сержант Навех Лешем, служивший в 12-м батальоне бригады "Голани", пал в бою на юге сектора Газа. Еще один офицер и трое солдат получили тяжелые ранения и были эвакуированы для оказания медицинской помощи. С учетом этих данных число убитых израильских военных за время нового витка ближневосточного конфликта составило, по сведениям армейской пресс-службы, уже 869.