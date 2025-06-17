О нас

G7: Урегулирование кризиса вокруг Ирана должно привести к деэскалации в регионе

G7: Урегулирование кризиса вокруг Ирана должно привести к деэскалации в регионе Урегулирование "иранского кризиса" должно привести к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и урегулированию ситуации вокруг сектора Газа.
В регионе
17 июня 2025 г. 08:10
G7: Урегулирование кризиса вокруг Ирана должно привести к деэскалации в регионе

Урегулирование "иранского кризиса" должно привести к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и урегулированию ситуации вокруг сектора Газа.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран Группы семи (G7), опубликованном в понедельник правительством Канады.

"Иран - главный источник региональной нестабильности и террора. Мы последовательно заявляем, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия. Мы настоятельно призываем к тому, чтобы урегулирование иранского кризиса привело к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в Газе", - отметили участники саммита, проходящего в Кананаскисе (канадская провинция Альберта).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке G7: İran böhranının həlli regionda gərginliyin azalmasına gətirib çıxarmalıdır

Экслюзивные новости

Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
13 июня 2025 г. 15:27
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
12 июня 2025 г. 17:49
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
12 июня 2025 г. 14:23
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
12 июня 2025 г. 12:47
Глава PMI: Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке
Глава PMI: "Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке"
12 июня 2025 г. 10:33
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
11 июня 2025 г. 20:26
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
11 июня 2025 г. 19:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi