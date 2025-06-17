G7: Урегулирование кризиса вокруг Ирана должно привести к деэскалации в регионе

Урегулирование "иранского кризиса" должно привести к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и урегулированию ситуации вокруг сектора Газа.

Урегулирование "иранского кризиса" должно привести к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и урегулированию ситуации вокруг сектора Газа.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран Группы семи (G7), опубликованном в понедельник правительством Канады.

"Иран - главный источник региональной нестабильности и террора. Мы последовательно заявляем, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия. Мы настоятельно призываем к тому, чтобы урегулирование иранского кризиса привело к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в Газе", - отметили участники саммита, проходящего в Кананаскисе (канадская провинция Альберта).