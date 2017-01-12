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    Глава МИД Эстонии намерен посетить Азербайджан

    В Баку состоится межправкомиссия Азербайджан-Эстония

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер намерен встретиться со своими коллегами из стран Восточного Партнерства до саммита стран этой программы, который состоится в ноябре в Брюсселе.

    Об этом Report заявила новоназначенный посол Эстонии в Азербайджане Марин Мыттус.

    По ее словам, в этой связи глава МИД Эстонии планирует посетить Азербайджан. 

    Посол также сообщила, что в первой половине этого года, предположительно в весенние месяцы, в Баку состоится очередное   заседание азербайджано-эстонской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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