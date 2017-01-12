Глава МИД Эстонии намерен посетить Азербайджан

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер намерен встретиться со своими коллегами из стран Восточного Партнерства до саммита стран этой программы, который состоится в ноябре в Брюсселе.

Об этом Report заявила новоназначенный посол Эстонии в Азербайджане Марин Мыттус.

По ее словам, в этой связи глава МИД Эстонии планирует посетить Азербайджан.

Посол также сообщила, что в первой половине этого года, предположительно в весенние месяцы, в Баку состоится очередное заседание азербайджано-эстонской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.