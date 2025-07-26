Гаджиев: Азербайджан призывает Россию взять ответственность в деле о сбитом самолете AZAL

Помощник президента: Азербайджан призывает Россию обеспечить справедливость в деле о сбитом самолете AZAL

Официальный Баку ожидает, что Москва возьмет на себя ответственность за сбитие самолета AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, и обеспечит справедливость в этом деле.

Как сообщает Report, об этом в интервью немецкому изданию "Berliner Zeitung" заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, кардинальных изменений в российско-азербайджанских отношениях не произошло, однако в последние месяцы ощущается некоторое недопонимание и нарастающее напряжение в двусторонней повестке.

"Подобные инциденты могут происходить и между соседними странами. Все началось с авиакатастрофы (самолета AZAL - ред.), которая глубоко потрясла азербайджанское общество. Она произошла на территории России, в российском воздушном пространстве, и мы знаем, как это произошло, - это уже не секрет. Азербайджан, как сосед и партнер, ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность и обеспечит справедливость в этом деле", - добавил Гаджиев.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.