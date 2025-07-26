Гаджиев: Германия может внести весомый вклад в экономическую трансформацию Южного Кавказа

Гаджиев: Германия могла бы усилить влияние в Южном Кавказе через экономику

Германия может внести весомый вклад в процесс экономических преобразований на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью немецкому изданию "Berliner Zeitung".

"Германия пользуется высоким авторитетом в регионе. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер недавно был в Баку - он пользуется большим уважением в Азербайджане. Стоит отметить, что Германия могла бы сделать больше, не только в сфере мирной политики, но и, особенно, в сфере экономической трансформации Южного Кавказа. Германия - экономическая держава в ЕС и одна из ведущих экономик мира. Ждем, что немецкие компании станут более активными", - сказал Гаджиев.