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Хикмет Гаджиев: В Баку видят попытки общества в Армении поставить под сомнение нынешний статус-кво

Хикмет Гаджиев: В Баку видят попытки общества в Армении поставить под сомнение нынешний статус-кво 13:41
Внешняя политика
26 июля 2025 г. 13:44
Хикмет Гаджиев: В Баку видят попытки общества в Армении поставить под сомнение нынешний статус-кво
Хикмет Гаджиев

В обществе Армении имеются тенденции, направленные на изменение новых политических реалий в регионе, Азербайджан считает это неприемлемым.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung

По его словам, в Армении предпринимаются попытки поставить под сомнение сложившийся статус-кво:

"Мы должны внимательно относиться к проявлениям новой волны реваншизма в армянском обществе. Уже наблюдаются попытки поставить под сомнение сложившийся статус-кво, новые реалии. Видны признаки идеологической обработки армянской молодежи в духе конфронтации и новых войн. Это абсолютно неприемлемо", - отметил он.

Гаджиев считает, что поэтому правительству Армении следует сосредоточиться на собственном обществе. "Я верю, что внесение поправок в Конституцию (Армении - ред.) станет важным шагом на пути к прекращению всего этого", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Biz Ermənistan cəmiyyətində yeni reallıqları sarsıtmaq tendensiyalarını görürük

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