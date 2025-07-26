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Помощник президента: Минская группа ОБСЕ должна быть отправлена на свалку истории

Помощник президента: Минская группа ОБСЕ должна быть отправлена на свалку истории Мы хотим стереть Минскую группу ОБСЕ с исторической сцены.
Внешняя политика
26 июля 2025 г. 13:16
Помощник президента: Минская группа ОБСЕ должна быть отправлена на свалку истории

Минская группа ОБСЕ должна быть отправлена на свалку истории.

Как сообщает Report, об этом в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Мы хотим, чтобы Минская группа ОБСЕ была отправлена на свалку истории. Это было дипломатическое фиаско и полный провал. 30 лет Минская группа вела безуспешную миссию без каких-либо реальных перспектив урегулирования конфликта", - сказал он.

Гаджиев отметил, что Азербайджан и Армения в ходе нынешних переговоров не обсуждают вопрос компенсации:

"Тем не менее Азербайджан провел полную оценку нанесенного ущерба. Армения грубо нарушала международное право, 30 лет оккупировала азербайджанские земли, игнорируя резолюции Совета Безопасности ООН. Наши города и села были разрушены до основания. По методологии ООН, сумма ущерба оценивается примерно в $150 млрд".

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: ATƏT-in Minsk Qrupunun tarix səhnəsindən silinməsini istəyirik

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