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К тушению пожаров в горной местности Карабаха привлечено 4 вертолета, свыше 50 единиц техники

К тушению пожаров в горной местности Карабаха привлечено 4 вертолета, свыше 50 единиц техники 13:40
Происшествия
26 июля 2025 г. 13:56
К тушению пожаров в горной местности Карабаха привлечено 4 вертолета, свыше 50 единиц техники

В горных районах Карабаха продолжаются мероприятия по тушению пожаров - к операции привлечены 620 человек личного состава, 51 единица техники и 4 вертолета.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Принимаются срочные меры в связи с возгораниями, возникшими в сложной горной местности Агдамского, Ходжалинского, Ходжавендского, Физулинского и Агдеринского районов.

В операции задействованы подразделения Государственной противопожарной службы, Службы спасения особого риска, войск Гражданской обороны, Карабахского регионального центра и Авиационного отряда МЧС.

"Несмотря на труднодоступный рельеф, высокую температуру воздуха и ветреную погоду, работы по тушению продолжаются круглосуточно. Дополнительная информация будет предоставлена", - подчеркивает МЧС.

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