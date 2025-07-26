О нас

МЧС и Операционная компания Бакинской городской трассы провели тренинг для маршалов

МЧС и Операционная компания Бакинской городской трассы провели тренинг для маршалов 14:17
Внутренняя политика
26 июля 2025 г. 14:30
МЧС и Операционная компания Бакинской городской трассы провели тренинг для маршалов

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана и Операционная компания Бакинской городской трассы организовали очередной тренинг для маршалов.

Как сообщает Report, целью тренингов является проверка эффективности планов реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, а также операционных и координационных мероприятий в период проведения в Азербайджане Гран-при "Формулы 1" .

Тренинги направлены на повышение готовности к предотвращению опасных ситуаций и оперативному решению возможных проблем.

Начальник отдела оперативного планирования МЧС подполковник Эльвин Агаев сообщил журналистам, что всего задействовано 200 маршалов, из них 60 — профессиональные пожарные Министерства:

"Цель тренингов — отработка действий по предотвращению пожаров во время гонок, а также повышение уровня подготовки маршалов".

Отметим, что уже третий совместный тренинг. До начала Гран-при запланировано проведение еще нескольких подобных мероприятий.

Напомним, Гран-при Азербайджана пройдет в Баку с 19 по 21 сентября. Во время гонок будут задействованы более 30 единиц специальной техники и около 400 сотрудников МЧС.

ФОТО: Мирджавид Эминоглу

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоFHN və Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti “Formula-1”lə bağlı birgə təlim keçirib

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
В Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
ВидеоВ Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
24 июля 2025 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi