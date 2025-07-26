МЧС и Операционная компания Бакинской городской трассы провели тренинг для маршалов

14:17

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана и Операционная компания Бакинской городской трассы организовали очередной тренинг для маршалов.

Как сообщает Report, целью тренингов является проверка эффективности планов реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, а также операционных и координационных мероприятий в период проведения в Азербайджане Гран-при "Формулы 1" .

Тренинги направлены на повышение готовности к предотвращению опасных ситуаций и оперативному решению возможных проблем.

Начальник отдела оперативного планирования МЧС подполковник Эльвин Агаев сообщил журналистам, что всего задействовано 200 маршалов, из них 60 — профессиональные пожарные Министерства:

"Цель тренингов — отработка действий по предотвращению пожаров во время гонок, а также повышение уровня подготовки маршалов".

Отметим, что уже третий совместный тренинг. До начала Гран-при запланировано проведение еще нескольких подобных мероприятий.

Напомним, Гран-при Азербайджана пройдет в Баку с 19 по 21 сентября. Во время гонок будут задействованы более 30 единиц специальной техники и около 400 сотрудников МЧС.

ФОТО: Мирджавид Эминоглу