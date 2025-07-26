О нас

В Азербайджане объявлен желтый уровень опасности в связи с усилением ветра в ряде районах

В Азербайджане объявлен желтый уровень опасности в связи с усилением ветра в ряде районах 14:13
Экология
26 июля 2025 г. 14:37
В Азербайджане объявлен желтый уровень опасности в связи с усилением ветра в ряде районах

В связи с ветреной погодой, ожидаемой 27-28 июля в некоторых регионах Азербайджана, объявлен желтый уровень опасности погоды.

Report сообщает об этом со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Отмечается, что в Джульфе, Ордубаде, Дашкесане, Геранбое, Агстафе, Газахе, Гяндже, Шамкире, Лянкяране, Астаре, Лерике, Ярдымлы, Масаллы, Джалилабаде, Билясуваре, Нефтчале, Сальяне, Саатлы, Гаджигабуле, Шабране, Сиязане, Гусаре, Хачмазе, Хызы, Агдаше, Ширване, Гёйчае, Товузе, Барде, Кяльбаджаре, Джебраиле, Гобустане периодически будет преобладать юго-восточный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bəzi rayonlarda külək güclənəcək - Sarı xəbərdarlıq

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
В Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
ВидеоВ Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
24 июля 2025 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi