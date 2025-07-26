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Помощник президента Азербайджана прокомментировал возможность контроля компанией из США части Зангезурского коридора

Помощник президента Азербайджана прокомментировал возможность контроля компанией из США части Зангезурского коридора 13:34 Помощник президента Азербайджана - руководитель отдела внешнеполитических вопросов Администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал распространяемые новости о роли американской компании в проекте Зангезурского коридора.
Внешняя политика
26 июля 2025 г. 13:44
Помощник президента Азербайджана прокомментировал возможность контроля компанией из США части Зангезурского коридора

Помощник президента Азербайджана - руководитель отдела внешнеполитических вопросов Администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал распространяемые новости об возможном участии американской компании в контроле над частью Зангезурского коридора, проходящего по территории Армении.

Как сообщает Report, в интервью немецкому изданию "Berliner Zeitung" он сказал, что это вопрос, который должна решить Армения.

"Сотрудничают ли они с американскими компаниями, это их дело. А пока мы заняты своим. Мы расширяем транспортные связи и налаживаем контакты со всеми нашими соседями — Грузией, Ираном и Россией. В целом, такие связи принесут пользу всему региону. Если Армения будет готова, мы хотели бы совместно развивать Транскавказский транспортный коридор»", - подчеркнул он.

Ранее Periodista Digital со ссылкой на источники сообщило, что Армения согласилась на предложение США по созданию Зангезурского коридора. По версии издания, 42-ым километровым участком Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении, будет управлять американская частная компания. Позднее в правительстве Армении опровергли наличие таких договоренностей с США.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev comments on news about US company's control over Zangazur corridor
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi Zəngəzur dəhlizinə ABŞ şirkətinin nəzarət edəcəyi ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib

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