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В Армении возбудили дело об отмывании денег против экс-мэра Эчмиадзина

В Армении возбудили дело об отмывании денег против экс-мэра Эчмиадзина Антикоррупционный комитет Армении возбудил в отношении бывшего мэра Эчмиадзина Дианы Гаспарян уголовное дело по фактам легализации преступных доходов и злоупотребления должностными полномочиями.
В регионе
26 июля 2025 г. 14:25
В Армении возбудили дело об отмывании денег против экс-мэра Эчмиадзина

Антикоррупционный комитет Армении возбудил в отношении бывшего мэра Эчмиадзина Дианы Гаспарян уголовное дело по фактам легализации преступных доходов и злоупотребления должностными полномочиями.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Дело возбуждено по п. 2 ч. 2 ст. 441 УК Армении (злоупотребление властными или служебными полномочиями либо влиянием, обусловленным этими полномочиями, либо превышение полномочий должностным лицом, повлекшее особо крупный имущественный ущерб). Это деяние наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Гаспарян также проходит по п. 2 ч. 2 ст. 46-441 и пп. 2 и 3 ч. 3 ст. 296 (легализация доходов, полученных преступным путем), за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В ведомстве отметили, что уголовное производство находится на стадии предварительного следствия. По данным СМИ, против самой Гаспарян возбудили дело и избрали меру пресечения - подписку о невыезде.

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Версия на азербайджанском языке Eçmiədzinin keçmiş meri barəsində cinayət işi açılıb

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