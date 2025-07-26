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Литва выделит €30 млн на закупку систем Patriot для Украины

Литва выделит €30 млн на закупку систем Patriot для Украины Вильнюс направит €30 млн на приобретение для Украины американских зенитных ракетных комплексов Patriot.
Другие страны
26 июля 2025 г. 13:48
Литва выделит €30 млн на закупку систем Patriot для Украины

Вильнюс направит €30 млн на приобретение для Украины американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Как передает Report, об этом агентству BNS по итогам встречи министров обороны стран Балтии с их американским коллегой Питом Хегсетом заявила глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене.

"Литва присоединится к закупке производимого в США оружия, конкретно к приобретению систем Patriot, выделив на это около €30 млн. Тем самым мы посылаем стратегическое известие о том, что полностью разделяем данное решение президента США Дональда Трампа", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке Litva Ukrayna üçün “Patriot” sistemlərinin alınmasına 30 milyon avro ayıracaq

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