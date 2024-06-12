Азербайджан обеспокоен повышением уровня насилия во Франции
Азербайджан обеспокоен повышением уровня насилия во ФранцииМинистерство иностранных дел Азербайджана выразило обеспокоенность касательно мер, принимаемых французской полицией в отношении к протестующим.
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило обеспокоенность касательно мер, принимаемых французской полицией в отношении протестующих.
Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".
"Мы обеспокоены насилием со стороны полиции и применением слезоточивого газа против протестующих в некоторых городах Франции. Чрезмерное применение силы против мирных протестующих, которые используют свое право на свободу мнений и их свободное выражение, недопустимо. Мы призываем французское правительство срочно деэскалировать ситуацию", - говорится в заявлении.
We are concerned by police violence and use of tear gas against protesters in some cities of #France.
Excessive use of force against the peaceful protesters who use their right to assembly and freedom of expression is unacceptable.