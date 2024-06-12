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Азербайджан обеспокоен повышением уровня насилия во Франции

Азербайджан обеспокоен повышением уровня насилия во Франции Министерство иностранных дел Азербайджана выразило обеспокоенность касательно мер, принимаемых французской полицией в отношении к протестующим.
Внешняя политика
12 июня 2024 г. 11:19
Азербайджан обеспокоен повышением уровня насилия во Франции

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило обеспокоенность касательно мер, принимаемых французской полицией в отношении протестующих.

Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Мы обеспокоены насилием со стороны полиции и применением слезоточивого газа против протестующих в некоторых городах Франции. Чрезмерное применение силы против мирных протестующих, которые используют свое право на свободу мнений и их свободное выражение, недопустимо. Мы призываем французское правительство срочно деэскалировать ситуацию", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: Fransa hökumətini təcili olaraq gərginliyi azaltmağa çağırırıq

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