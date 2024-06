Азербайджан обеспокоен повышением уровня насилия во Франции

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило обеспокоенность касательно мер, принимаемых французской полицией в отношении протестующих.

Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Мы обеспокоены насилием со стороны полиции и применением слезоточивого газа против протестующих в некоторых городах Франции. Чрезмерное применение силы против мирных протестующих, которые используют свое право на свободу мнений и их свободное выражение, недопустимо. Мы призываем французское правительство срочно деэскалировать ситуацию", - говорится в заявлении.