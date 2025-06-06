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Азербайджан обсудил с АБР и АБИИ финансирование проектов "зеленой энергии" в стране

Азербайджан обсудил с АБР и АБИИ финансирование проектов "зеленой энергии" в стране Азербайджан обсудил с АБР и АБИИ финансирование проектов "зеленой энергии" в стране
Финансы
6 июня 2025 г. 12:35
Азербайджан обсудил с АБР и АБИИ финансирование проектов зеленой энергии в стране

Азербайджан обсудил с Азиатским банком развития (АБР) и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) перспективы финансирования проектов "зеленой энергии" в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Встреча прошла в рамках "Азиатского форума чистой энергии-2025" в Маниле (Филиппины). Азербайджан на мероприятии представляла делегация во главе с заместителем министра энергетики Орханом Зейналовым.

В рамках визита также состоялся круглый стол, посвященный зеленому энергетическому коридору Центральная Азия – Азербайджан, с участием представителей Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а также АБР и АБИИ. На мероприятии обсуждались укрепление энергетических связей, развитие маршрутов передачи "зеленой энергии" и возможности многостороннего сотрудничества в этой области.

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Версия на азербайджанском языке ADB və AIIB ilə Azərbaycanda "yaşıl enerji" layihələrinin maliyyələşdirilməsi müzakirə edilib

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