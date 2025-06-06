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В Ереване прошла акция протеста против визита Валентины Матвиенко

В Ереване прошла акция протеста против визита Валентины Матвиенко У здания Национального собрания Армении сегодня прошла акция протеста против визита в Ереван спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко.
В регионе
6 июня 2025 г. 12:28
В Ереване прошла акция протеста против визита Валентины Матвиенко

У здания Национального собрания Армении сегодня прошла акция протеста против визита в Ереван спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что акцию организовала группа прозападных активистов во главе с лидером партии “За Республику” Арманом Бабаджаняном.

В ходе выступления Бабаджанян скандировал антироссийские лозунги. Представитель полиции потребовал от участников воздержаться от оскорбительных выражений и соблюдать порядок. Между Бабаджаняном и полицейским завязалась словесная перепалка, которая переросла в короткую потасовку - у политика был изъят громкоговоритель.

После этого протестующие продолжили акцию молча, развернув антироссийские плакаты.

Отметим, что Валентина Матвиенко прибыла в Ереван с официальным визитом во главе российской парламентской делегации. В рамках визита проходит конференция по межпарламентскому сотрудничеству между Национальным собранием Армении и Федеральным собранием РФ.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda Matviyenkonun səfərinə qarşı etiraz aksiyası keçirilib

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