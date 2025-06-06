В Ереване прошла акция протеста против визита Валентины Матвиенко

У здания Национального собрания Армении сегодня прошла акция протеста против визита в Ереван спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко.

У здания Национального собрания Армении сегодня прошла акция протеста против визита в Ереван спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что акцию организовала группа прозападных активистов во главе с лидером партии “За Республику” Арманом Бабаджаняном.

В ходе выступления Бабаджанян скандировал антироссийские лозунги. Представитель полиции потребовал от участников воздержаться от оскорбительных выражений и соблюдать порядок. Между Бабаджаняном и полицейским завязалась словесная перепалка, которая переросла в короткую потасовку - у политика был изъят громкоговоритель.

После этого протестующие продолжили акцию молча, развернув антироссийские плакаты.

Отметим, что Валентина Матвиенко прибыла в Ереван с официальным визитом во главе российской парламентской делегации. В рамках визита проходит конференция по межпарламентскому сотрудничеству между Национальным собранием Армении и Федеральным собранием РФ.