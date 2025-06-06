Азербайджан снизил расходы на импорт кожи из Турции на 27,1%

Азербайджан снизил расходы на импорт кожи из Турции на 27,1%

В январе-мае текущего года Азербайджан импортировал из Турции кожу и кожаные изделия на сумму $5,799 млн, что на 27,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции.

Только в мае Турция поставила в Азербайджан кожу и кожаные изделия на сумму $0,823 млн, что на 60% меньше, чем годом ранее.

За 5 месяцев общая стоимость экспорта кожи и кожаных изделий из Турции сократилась на 3,5% в годовом исчислении, до $627,319 млн, а в мае - снизилась на 8%, до $124,839 млн.