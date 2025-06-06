СМИ: В Мьянме арестовали шестилетнюю девочку по делу об убийстве генерала

Военные власти Мьянмы арестовали шестилетнюю девочку по громкому делу об убийстве отставного генерала Чо Хтун Аунга.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.
68-летний Чо Хтун Аунг, отставной бригадный генерал и дипломат, был застрелен в коммерческой столице Мьянмы Янгоне 22 мая.
В государственных СМИ была опубликована фотография ребенка с размытым лицом. Девочка указана как дочь предполагаемого убийцы.
"Всего было арестовано 16 преступников — 13 мужчин и три женщины", — сообщают СМИ.
Повстанческая группа Golden Valley Warriors взяла на себя ответственность за убийство генерала. По их словам, генерал стал мишенью из-за поддержки военных операций, в том числе атак на гражданское население.
Военные власти Мьянмы не стали комментировать ситуацию.
Гюльнар Махмудова