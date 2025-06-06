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МВД: За минувшие сутки с банковских карт граждан похищено более 8 тыс. манатов

МВД: За минувшие сутки с банковских карт граждан похищено более 8 тыс. манатов МВД: За минувшие сутки с банковских карт граждан похищено более 8 тыс. манатов
Происшествия
6 июня 2025 г. 12:13
МВД: За минувшие сутки с банковских карт граждан похищено более 8 тыс. манатов

За минувшие сутки в Азербайджане с банковских карт граждан похищено более 8 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, киберпреступники с использованием различных мошеннических схем похитили с карт различные суммы - от 65 до 2200 манатов.

Ведомство призвало граждан быть крайне осторожными при обращении с персональными банковскими данными и напомнило, что CVV/CVC-код, OTP-коды, логины и пароли, а также PIN-коды являются конфиденциальной информацией.

"Если вы передаете эти данные посторонним лицам, вы рискуете потерять все средства на счете", - говорится в обращении.

Гражданам настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при получении подозрительных звонков или сообщений с предложениями легкого заработка, страхования и пр.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün bank kartlarından 8 min manatdan çox pul oğurlanıb

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