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СНБ Армении: Двое подростков заблудились и оказались на территории Азербайджана

СНБ Армении: Двое подростков заблудились и оказались на территории Азербайджана Служба безопасности Армении сообщает, что два несовершеннолетних жителя Сюникской области заблудились и оказались на территории Азербайджана.
В регионе
6 июня 2025 г. 12:23
СНБ Армении: Двое подростков заблудились и оказались на территории Азербайджана

Служба безопасности Армении сообщает, что два несовершеннолетних жителя Сюникской области заблудились и оказались на территории Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что жители общины Тех Сюникской области - Карен Арменович Джангирян (2007 г.р.) и Андрей Арменович Гягунц (2008 г.р.) - заблудились в ночь на 6 июня 2025 года, около 01:20, в районе, прилегающем к селу Аравус Сюникской области, и пересекли границу, оказавшись на территории Азербайджана.

СНБ Армении заявила, что предпринимаются все необходимые меры для установления местонахождения подростков и обеспечения их безопасного возвращения.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan MTX: İki yeniyetmə azaraq Azərbaycan ərazisinə keçib

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