Кац: Израиль продолжит удары по Ливану до разоружения "Хезболлы"

Израиль продолжит наносить удары по Ливану до полного разоружения группировку “Хезболла".

Израиль продолжит наносить удары по Ливану до полного разоружения группировку “Хезболла".

Как передает Report со ссылкой на “Al Arabia”, об этом заявил сегодня министр обороны Исраэль Кац.

“В Бейруте не будет спокойствия, а в Ливане не будет порядка или стабильности без безопасности Государства Израиль. Соглашения должны соблюдаться, и если вы не сделаете то, что требуется, мы продолжим действовать, и с большой силой”, - сказал Кац.

В четверг израильская армия нанесла удар по зданию в южном пригороде Бейрута. По данным военных, это помещение использовалось "Хезболлой" для производства беспилотников. Удар был нанесен после серии предупреждений, размещенных в социальных сетях.

До прекращения огня Израиль и Хезболла вели более года боевых действий, которые завершились двумя месяцами полномасштабной войны.

Соглашение от 27 ноября требовало, чтобы бойцы Хезболлы отступили к северу от реки Литани, примерно в 30 км от израильской границы, и демонтировали всю военную инфраструктуру к югу. Оно требовало от Израиля вывести все свои войска из Ливана, но он оставил их на пяти позициях, которые он считает “стратегическими”.