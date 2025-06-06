ВСУ: Россия этой ночью выпустила по Украине более 400 дронов и 44 ракеты

Россия в ночь на 6 июня нанесла комбинированный удар по Украине, запустив 407 ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА), 6 баллистических и 38 крылатых ракет.

Россия в ночь на 6 июня нанесла комбинированный удар по Украине, запустив 407 ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА), 6 баллистических и 38 крылатых ракет.

Как сообщает Report со ссылкой на РТБ-Украина, об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, сегодня ночью РФ применила “баллистику, крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, а также большое количество ударных БПЛА и дронов-имитаторов”.

"В целом аж 407 ударных БПЛА применили сегодня россияне по территории нашего государства. Также есть данные по применению 6 баллистических ракет. Ну и 38 крылатых ракет, большинство из них - уничтожено", - сказал он.

Игнат отметил, что силы ПВО сбили до 30 ракет и до 200 беспилотников.

Как сообщалось, в ночь на 6 июня, РФ нанесла очередной массированный удар по Украине. В Киеве из-за атаки погибли трое спасателей, которые работали под обстрелами, 40 человек получили ранения.

Удары были нанесены также по Тернополю, Луцку, Чернигову, Кременчугу, Киевской и Львовской областях.