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Пашинян вновь потребовал от Гарегина II объяснений: Молчание означает согласие

Пашинян вновь потребовал от Гарегина II объяснений: Молчание означает согласие Пашинян вновь потребовал от Гарегина II объяснений: Молчание означает согласие
В регионе
6 июня 2025 г. 12:48
Пашинян вновь потребовал от Гарегина II объяснений: Молчание означает согласие

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь обратился к католикосу Гарегину II с требованием ответить на обвинения касательно нарушения им обета безбрачия.

Как сообщает Report, соответствующую публикацию Пашинян сделал в соцсети Facebook.

"О чем свидетельствует молчание Гарегина II? Мы, его паства, ожидаем от него публичного разъяснения относительно нарушения им обета безбрачия и наличия ребенка", — написал глава армянского правительства.

По словам Пашиняна, независимо от того, будет ли дан ответ или нет, каждый вариант несет за собой серьезные последствия для духовного статуса католикоса.

"Молчание означает согласие — и фактически выводит его самого за пределы Первопрестольного Престола. Сказать правду — также означает вывести самого себя за пределы Первопрестольного Престола. Солгать — это тоже означает вывести самого себя за пределы Первопрестольного Престола", — отметил Пашинян.

Напомним, 29 мая во время заседания правительства Никол Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в соцсетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священнослужители, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана.

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